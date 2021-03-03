Эксперт: РФ и Украина могут возобновить контакты по украинскому долгу спустя десятилетия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия и Украина могут вернуться к переговорам об урегулировании украинского долга через несколько десятилетий, когда изменится политическая ситуация, не исключил советник министра финансов России Сергей Сторчак в эфире телеканала "Дождь".

До 2020 года Сторчак занимал пост замглавы российского Минфина и в 2013 году принимал участие в переговорах о покупке украинских евробондов. В 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось возвращать долг.

"Пройдут, может быть, десять лет, двадцать, может быть, семьдесят лет, как в случае с царскими долгами, в конечном итоге изменится политическая ситуация, вернемся за стол переговоров и каким-то образом будем договариваться. [Можно] предположить, конечно, что мы будем бегать по странам и весям, искать активы Украины - в случае победы в суде - и пытаться там эти активы арестовывать, но чаще всего это защищено дипломатическим иммунитетом, и я не думаю, что мы будем много инвестировать в подобного рода деятельность. Но вообще-то нужно дождаться решения Верховного суда [Великобритании]", - сказал Сторчак.

"Некоторые вещи, связанные с урегулированием долгов, осуществляются через 70-80 лет. Допустим, как мы урегулировали задолженность перед французскими держателями царских долгов - мы же это сделали. Десятилетиями эту тему не трогали, но и десятилетиями никто эту тему не сдавал в архив, она присутствовала, периодически возникала, в зависимости от состояния политических отношений то она была, то уходила опять", - напомнил он.

По его мнению, главное, что сохранятся документы, подтверждающие долговые обязательства Украины перед Россией. "Так же я отношусь и к вопросу, что, если мы выиграем в суде, Украина не будет платить. Да, может быть, при нынешних поколениях она и не будет платить, но это не значит, что исчезнут документы, на основе которых заключились соответствующие договоры. Есть проспект эмиссии, есть документы, связанные с тем, что физически мы деньги перечислили", - заключил советник министра финансов РФ.

Верховный суд Великобритании отложил на неопределенный срок решение по делу о бондах Украины на $3 млрд из-за пандемии.