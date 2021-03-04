Кабмин работает над новой стратегией социально-экономического развития

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с экспертами и бизнес-сообществом работает над новой стратегией социально-экономического развития, которая представляет собой прорывные инициативы по пяти ключевым направлениям, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Стратегия разрабатывается для обеспечения качественных системных изменений - ощутимых прежде всего для граждан, а также для бизнеса. В итоге она должна представлять собой набор прорывных инициатив по пяти ключевым направлениям - новая высокотехнологичная экономика, агрессивное развитие инфраструктуры, клиентоцентричное государство, новый общественный договор и национальная инновационная система", - сообщили в Минэкономразвития.

Разработка проектов в рамках стратегии ведется министерствами совместно с экспертами и бизнесом под непосредственным руководством курирующих вице-премьеров, Минэкономразвития осуществляет методологическую поддержку процесса, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, 26 февраля под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание, в котором принимали участие первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, заместители министра Владимир Ильичев, Полина Крючкова, Оксана Тарасенко, а также ответственные работники федеральных органов исполнительной власти и аппарата правительства, следует из протокола совещания (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, по итогам рассмотрения 25 февраля на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина промежуточных результатов рабочей группы "Новая высокотехнологичная экономика" принято решение проработать ряд проектов по направлениям "Новая технологическая среда", "Новый инвестиционный цикл", "Малый бизнес и новая занятость", "Позиционирование в мире и интеграция".

Методика и сроки

Как указывается в документе, первый вице-премьер поручил министру экономического развития Максиму Решетникову доработать с учетом состоявшегося обсуждения методические рекомендации по разработке отраслевых стратегий и фронтальной стратегии социально-экономического развития и направить их членам рабочей группы. Как поясняют в Минэкономразвития, методические рекомендации дорабатываются еженедельно с учетом обратной связи от рабочих групп, поступающих от них вопросов и предложений. В частности, сейчас Минэкономразвития проработало возможность автоматизации процесса формирования паспортов проектов, то есть все проекты в рамках стратегии будут оцифрованы и собраны в единой системе, доступ к ним будет у всех рабочих групп.

Как указывается в протоколе, планы реализации стратегий, оценка необходимых финансовых ресурсов и источники возможного финансирования должны быть подготовлены к 8 апреля, когда проекты будут защищаться у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Действительно, часть результатов будет представлена 8 апреля. Говорить о том, какие конкретно инициативы [туда] войдут, пока преждевременно. Один из критериев, по которым оцениваются проекты, - финансово-ресурсное обеспечение. Но основные параметры - это социально-экономические эффекты, вклад в наццели, конкретные решения для людей не только на долгосрочной перспективе 2030 года, но и уже на конец этого года ("быстрые победы"), а также на период 2024 года ("большие межведомственные задачи")", - поясняют в Минэкономразвития.