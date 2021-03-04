В работе Google и YouTube в России произошел сбой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в России в четверг. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, в настоящее время зафиксировано более 1,2 тыс. отчетов о сбоях на территории РФ. Около 96% посетителей основного сайта Google в РФ отметили проблемы в работе поискового сервиса, еще 4% сообщили о сложностях при входе в учетную запись.

Российские пользователи также сообщают о сбое в работе видеохостинга YouTube. По данным Downdetector, уже зафиксировано более 1,5 тыс. отчетов о неполадках. Большинство сообщивших о сбоях на YouTube (75%) испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, еще 13% не могут зайти на свою страницу, а у 11% пользователей не проигрываются видеоролики.