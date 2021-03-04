Каждый пятый житель крупного российского города планирует сэкономить на подарках к 8 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 20% жителей крупных российских городов планируют урезать свои расходы на подарки к 8 марта по сравнению с прошлым годом, показал опрос Райффайзенбанка (результаты есть в распоряжении ТАСС).

"Согласно результатам опроса, 21% жителей крупных городов планируют снизить бюджет на подарки на 8 марта в сравнении с прошлым годом. Главными способами сэкономить на подарках выступают возможность воспользоваться скидками или бонусами (53%), распродажи (26%), а также кешбэк (18%)", - отмечают в Райффайзенбанке.

При этом поздравить коллег с 8 марта планируют 80% респондентов. Из них 37% опрошенных тратят на подарки менее 1 тыс. рублей, 33% - 1-2 тыс. рублей, 12% - 3-5 тыс. рублей, а 4% - более 5 тыс. рублей. При этом 14% предпочитают воздержаться от приобретения подарка. "Среди основных причин, которые называют респонденты, отказавшиеся от поздравления коллег - желание сэкономить (30%), удаленный график работы (19%), а также необходимость другого формата для этого праздника (13%). 38% воздержавшихся от подарков на 8 марта работают в мужском коллективе или не отмечают гендерные праздники", - поясняют в банке.

Онлайн-опрос был проведен в период с 26 февраля по 2 марта 2021 года. В нем приняли участие 1400 жителей семи городов-миллионников старше 20 лет. Ежемесячный доход 46% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. рублей.