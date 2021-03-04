"Ведомости": в России могут ввести новый налог для иностранных IT-компаний

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Решение о введении в России нового налога на деятельность глобальных IT-компаний может быть принято до середины текущего года. Возможность появления такого налога обсуждалась на совещании представителей IT-отрасли с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко на прошлой неделе, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на его участников.

Участниками встречи, состоявшейся в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития отечественной IT-отрасли, стали представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, "1С", венчурного фонда Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, "Яндекса", а также отраслевых ассоциаций.

Новая мера под кодовым названием "Цифровой налог" входит во второй пакет мер поддержки российской IT-индустрии. Она подразумевает взимание дополнительной платы с глобальных компаний, которые пользуются данными граждан РФ и формируют рекламную политику на территории страны. В пример приводится анализ поведения пользователей в сети для запуска контекстной рекламы, рассказали собеседники издания.

Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Принять решение по предлагаемой мере планируется до середины этого года.

Закон, согласно которому иностранные компании, продающие через интернет электронный контент на территории РФ, обязаны уплачивать НДС в размере 18%, вступил в силу 1 января 2017 года.