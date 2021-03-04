Опрос: почти половина мужчин в России считает, что женщинам лучше не работать

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 50% мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать. При этом той же позиции придерживаются лишь 22% россиянок, показал опрос банка "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).

В целом взгляды полов на мотивы работы женщин существенно расходятся, отметили в "Открытии". Так, 45% женщин и только 28% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, еще 33% россиянок и 24% россиян - для самовыражения женщины. При этом 36% мужчин и лишь 19% женщин считают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. Кроме того, 3% россиянок и 11% россиян заявили, что женщина должна заниматься исключительно детьми и семьей.

Более половины опрошенных мужчин (55%) считают, что главная роль женщины - быть матерью и хранительницей очага. Больше всего такого мнения придерживаются жители Северного Кавказа и Приволжского федерального округа (по 64%). Меньше всего поддерживают такую точку зрения мужчины из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (38%), а также на северо-западе (43%).

Между тем, лишь 37% женщин считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. Большинство женщин (51%) полагают, что вправе сами решать, какая роль в обществе для нее будет главной, уточнили в "Открытии". Они среди лидеров такого мнения в Петербурге (67%), Северо-Западном округе (62%) и на Дальнем Востоке (60%). В московском регионе такой точки зрения придерживаются 54% женщин. Меньше всего женщин оставляют за собой право на выбор социальной роли в Южном федеральном округе (46%).

В свою очередь, о безусловном праве выбора своей роли в обществе заявили лишь 21% мужчин. Еще 6% россиянок и 10% россиян заявили, что женщина, прежде всего, должна быть другом и партнером, а 11% мужчин и лишь 3% женщин - женой и любовницей. Только 2% женщин и 1% мужчин считают главной ролью женщины профессиональную реализацию.

Денежный вопрос

Как показал опрос "Открытия", 59% женщин и еще 46% мужчин полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 35% женщин и 39% мужчин согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе признают только 4% россиянок и 10% россиян. А 2% женщин и 5% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения.

При этом более двух третей всех опрошенных мужчин (72%) и женщин (68%) считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Между тем, около половины из них согласны с тем, что делать это женщина может только с позволения мужчины, другая половина опрошенных назвала возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Вместе с тем большинство респондентов (60-62%), независимо от пола, считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц. Порог доходов для финансовой независимости женщин при этом мужчины оценивают ниже, чем сами женщины, уточнили в "Открытии".

Опрос был проведен банком "Открытие" с 26 февраля по 2 марта по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.