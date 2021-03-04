Эксперт спрогнозировал стоимость биткойна

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стоимость биткойна к концу 2021 года может достичь $80-100 тыс., а в ближайшие несколько месяцев цена криптовалюты может вырасти до $60 тыс. Такой прогноз ТАСС дал генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

3 марта биткойн в ходе торговой сессии рос на 10,54%, достигая отметки в $52,576 тыс., свидетельствовали данные портала CoinDesk.

"В течение 1,5-2 месяцев стоимость биткойна, по нашим прогнозам, может подняться до $60 тыс., а к концу года до $80-100 тыс.", - сказал Сметанин.

Эксперт отметил, что в последние две недели рынок криптовалюты был в фазе перекупленности, после чего последовала ожидаемая коррекция. "С конца февраля до середины марта настроения на всех рынках традиционно нейтрально-медвежьи, каждый год в это время рынки корректируются. Поэтому мы предполагаем, что до середины марта либо нейтральные, либо коррекционные настроения будут преобладать, и за этот период биткойн может опускаться до $30 тыс. Через 30-45 дней мы ожидаем рост биткойна до $60 тыс. и выше", - пояснил он.

При этом, по мнению Сметанина, даже при росте курса криптовалюты можно продолжать входить на рынок, инвестируя 3-5% своего объема инвестиционных средств и покупая актив по текущей цене на 30% выделенного объема. "В этом случае при просадке актива можно будет докупить на 30%, при росте продать и зафиксировать прибыль и иметь 30% в кэше на случай других инвестиционных возможностей. При этом открывать позиции в криптовалюте нужно на период в два-три года", - заключил эксперт.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.