Иск к "Норникелю" на 12,5 млн рублей за слив сточных вод в тундру рассмотрят 1 апреля

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд принял к производству иск Енисейского управления Росприроднадзора к компании "Норникель" с требованием возместить 12,5 млн рублей ущерба за слив сточных вод в тундру под Норильском. Это следует из данных, размещенных в картотеке арбитражных дел.

"Принять к производству заявление <...>. Дата и время судебного заседания 01.04.2021 г." - следует из данных картотеки.

По данным Росприроднадзора, 28 июня прошлого года работники компании перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке, с целью сброса сточных вод с хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики в тундру. Истец указывает, что результаты анализа отобранных проб почвы свидетельствуют о том, что сточные воды хвостохранилища, содержащие в своем составе загрязняющие вещества, в результате их сброса на почву привели к ее загрязнению этими веществами. Вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12,549 млн рублей.

28 июня 2020 года в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. В ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена.

В свою очередь, пресс-служба компании "Норникель" сообщала, что для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. В компании отмечали, что таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики.