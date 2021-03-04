Минэкономразвития предложило информировать самозанятых о господдержке в электронной форме

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ предложило информировать самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме через портал госуслуг. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития России внесло в правительство проект распоряжения, расширяющий перечень услуг, которые должны быть доступны для получения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Сегодня граждане и организации обращаются за их получением в организации в ходе личного приема. Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписок из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций", - сказали в пресс-службе.

Предлагаемые изменения позволят гражданам и компаниям получать необходимые услуги в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени, сказал директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Виталий Злобин.

В Банке России уверены, что "предлагаемые Минэкономразвития нововведения позволят значительно снизить риски недобросовестных практик на финансовом рынке". Позицию регулятора процитировала пресс-служба министерства.

Большинство самозанятых поддерживают инициативу. "Для меня, как для самозанятой, важно быстро получать достоверную информацию, которая касается государственной поддержки. Меня радует, что об этом заботятся. И сейчас можно, не покидая рабочего места, получить важные сведения о новых услугах", - сказала основатель керамической студии из Смоленской области Анастасия Кузьминых. "Считаю, что иметь возможность получить всю необходимую информацию о видах поддержки для самозанятых в электронном виде - очень удобная перспектива, тем более на таком ресурсе как портал госуслуг. Это значительно сэкономит время на поиски необходимой информации", - отметила еще одна самозанятая Лиана Пахарева из Татарстана, которая занимается приготовлением натуральных десертов.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить его на своей территории. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.