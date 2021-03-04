Гонконг впервые не попал в рейтинг экономической свободы Heritage Foundation

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 марта. /ТАСС/. Американский фонд "Наследие" впервые не включил в составляемый им рейтинг экономической свободы Гонконг, который на протяжении 25 лет открывал этот список и лишь в прошлом году уступил первенство Сингапуру. В опубликованном в четверг ежегодном докладе "Индекс экономической свободы - 2021" не оказалось этого специального административного района КНР.

"Индекс в этом году измерял экономическую свободу только в независимых странах, где правительства осуществляют суверенный контроль над эконономической политикой. Таким образом, Гонконг и Макао больше не включены в индекс", - пояснили авторы публикации.

"Без сомнения, и Гонконг, и Макао как специальные административные районы пользуются экономической политикой, которая во многих аспектах предлагает населению большие экономические свободы, чем доступны среднестатистическому гражданину Китая, но события последних лет недвусмысленно продемонстрировали, что эта политика в конечном итоге контролируется Пекином", - отмечается в комментарии.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял Сингапур с показателем 89,7 балла из 100 возможных. В тройке лидеров оказались Новая Зеландия (83,9 балла) и Австралия (82,4). В первую пятерку также вошли Швейцария и Ирландия.

США заняли 20-ю строчку рейтинга с показателем 74,8 балла. Россию авторы доклада поставили на 92 место с 61,5 балла. Материковый Китай понизился до 107-й позиции (58,4) среди 178 стран и территорий мира, вошедших в исследование. Замыкают список Куба, Венесуэла и КНДР.

Этот рейтинг ежегодно составляется специалистами на основе расчетов по 10 основным категориям, учитывающим степень экономических и торговых свобод, инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и т.д. В силу разных причин авторы доклада не смогли оценить такие страны, как Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия и Йемен.