Абрамченко утвердила план по сокращению негативного воздействия угледобытчиков на экологию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по сокращению негативного воздействия угледобывающих компаний на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий (НДТ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

Абрамченко отметила, что планом мероприятий по снижению негативного воздействия на природу ставится задача внедрения современных и не оказывающих на здоровье человека вреда технологий закрытой перевалки угля. По ее словам, использование НДТ является реально сформированным запросом всей экономики на экологичность, в том числе в области осуществления деятельности по добыче угля.

Согласно дорожной карте, в 2021 году будет проведен полный аудит проблем правового регулирования и природоохранной деятельности предприятий при добыче угля, а также выработаны необходимые предложения по изменению законодательства. Вице-премьер подчеркнула, что экологическая ответственность угледобывающих предприятий должна быть безусловной.

Кроме того, дорожная карта предполагает утверждение и реализацию компаниями среднесрочных программ по экологии горного производства на основе использования НДТ до конца 2021 года. Предприятия должны представить разработанные программы в органы исполнительной власти субъектов РФ к 31 августа 2021 года.

План мероприятий коснется угледобывающих компаний в 18 регионах России, среди которых Кемеровская область, Красноярский край, Забайкальский край, Сахалинская область, Республика Коми. Отмечается, что наибольшее количество потенциально опасных объектов находится в Приморском крае, Кемеровской и Тульской областях, Пермском крае и Республике Коми.

Абрамченко также добавила, что в рамках поэтапного перехода на новую систему регулирования в сфере охраны окружающей среды Росприроднадзору предписано выдать предприятиям комплексные экологические разрешения. Так, до 31 декабря 2022 года такие разрешения получат компании, относящиеся к I категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Их вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее 60%. Остальные угледобывающие компании получат такое разрешение до 31 декабря 2024 года.