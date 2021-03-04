Uniper рассчитывает запустить третий блок Березовской ГРЭС в первой половине 2021 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Германская Uniper надеется, что третий блок Березовской ГРЭС, который пострадал в пожаре, будет запущен в первом полугодии этого года. Об этом говорится в отчете компании за 2020 год.

"Согласно нашим ожиданиям, в том числе и с учетом влияния пандемии COVID-19, Uniper надеется на ввод третьего блока Березовской ГРЭС в первой половине 2021 года. В проект осталось инвестировать 4 млрд рублей", - говорится в отчете.

В то же время сохраняется вероятность повторного переноса запуска энергоблока, в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции, добавили в компании.

В пресс-релизе российской "дочки" Uniper - "Юнипро" - отмечается, что компания завершила балансировочные пуски турбоагрегата третьего энергоблока Березовской ГРЭС. По результатам испытаний установлена готовность объекта к проведению приемо-сдаточных испытаний и включения энергоблока в сеть.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" (российская "дочка" Uniper) строила по договору о предоставлении мощности (ДПМ), был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. С тех пор блок находится в ремонте. Планировалось, что блок будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года, но из-за пандемии эти сроки были перенесены.