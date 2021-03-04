Продажи автомобилей в Британии упали в феврале до минимального за 60 лет уровня

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Регистрация новых автомобилей в Великобритании снизилась в феврале 2021 года почти на 36% в годовом исчислении - до самого низкого за последние почти шесть десятилетий уровня - в связи с пандемий COVID-19. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Резкое снижение продаж автомобилей эксперты связывают, в частности, с закрытием дилерских салонов в соответствии с карантином, действующим на территории всего Соединенного Королевства с 4 января.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения нового штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%.

Как сообщало ранее SMMT, производство автомобилей в Великобритании снизилось в 2020 году почти на 30% - до 920 928 единиц - по сравнению с предыдущим годом из-за закрытия заводов и падения спроса в условиях пандемии. Это самый низкий показатель за последние 36 лет.

Такие данные, по словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, отражают разрушительное воздействие пандемии на индустрию: снижение спроса, закрытие заводов, потери единственных источников дохода.