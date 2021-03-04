Чистая прибыль "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО в 2020 году выросла на 9,3%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль "М.Видео-Эльдорадо" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году выросла на 9,3%, до 12,212 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка группы выросла в годовом сопоставлении на 14,4%, до 417,857 млрд рублей благодаря в том числе более чем двукратному росту общих онлайн-продаж - до 300,4 млрд рублей. "По итогам первых двух месяцев 2021 года группа продолжила демонстрировать уверенный рост GMV (оборота), составивший более 24% год-к-году", - сообщили в компании.

Валовая прибыль увеличилась на 6,9% в годовом сопоставлении и достигла 97,275 млрд рублей, валовая маржа составила 23,3% против 24,9% в 2019 году. Валовая маржа снизилась на 1,6 п. п. из-за вынужденного увеличения доли спотовых закупок с целью поддержания высоких темпов роста продаж, а также достаточного ассортимента и уровня товарных запасов и снижения доли высокомаржинальных сервисов и услуг, связанных с непосредственным контактом специализированного персонала с клиентами на фоне пандемии.

Скорректированный показатель EBITDA (скорректирован на расходы единовременного характера в размере 1,598 млрд рублей на меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и на единоразовую выплату компенсации основателям компании за успешную реализацию проекта по антикризисному управлению, связанному с COVID-19 и эффективную передачу управления новому генеральному директору) группы вырос на 6,5% по сравнению с показателем 2019 года и достиг 28,474 млрд руб., скорректированная маржа EBITDA составила 6,8%.

Чистый долг группы на 31 декабря 2020 года составил 40,483 млрд руб. (снижение на 9,4% по сравнению с 31 декабря 2019 года), показатель чистый долг/ скорректированная EBITDA - 1,42x (снижение на 0,25x по сравнению с 31 декабря 2019 года).

По состоянию на 31 декабря 2020 года группа объединяет 542 магазина под брендом "М.Видео", 532 магазина под брендом "Эльдорадо" в более чем 250 городах России.

Выплата дивидендов

"М.Видео-Эльдорадо" может выплатить в качестве дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года 100% чистой прибыли, а также не учитывать единовременные расходы компании, возникшие из-за пандемии. "Основываясь на сильных результатах прошлого года и уверенности в долгосрочной устойчивости бизнеса, компания планирует использовать максимальный показатель скорректированной чистой прибыли в качестве базы для начисления дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года", - сообщил генеральный директор группы Александр Изосимов, слова которого приводятся в сообщении.

Также отмечается, что при подготовке рекомендации акционерам по распределению прибыли и выплате дивидендов компания планирует не учитывать расходы единовременного характера, возникшие в 2020 году в размере 1,598 млрд руб.