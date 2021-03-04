Выручка Delivery Club в 2020 году выросла в 2,3 раза

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выручка Delivery Club по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза и достигла 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках финансовой отчетности Mail.ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам 2020 года до 10 млрд рублей. Выручка в 2,3 раза превышает показатель 2019 года и опережает сделанный в начале 2020 года компанией прогноз на двукратное увеличение. Выручка по итогам четвертого квартала 2020 года составила 3,1 млрд рублей, впервые преодолев планку в 3 млрд рублей (квартальную выручку свыше 1 млрд Delivery Club впервые показал по итогам третьего квартала 2019 года, свыше 2 млрд - по итогам второго квартала 2020)", - отметили в пресс-службе.

Сервис также увеличил количество подключенных к платформе ресторанов до 38,9 тыс. (на конец 2020 года), что в 2,8 раза больше, чем в конце 2019 года. Сервис расширил географию своей работы до 299 городов России, в 150 из них работает собственная служба доставки Delivery Club.

"Компания впервые раскрывает долю нересторанных заказов в общем объеме выручки (в 2020 году Delivery Club начал трансформацию в суперапп в сфере еды, запустив доставку продуктов, возможность заказать еду в ресторанах навынос и забронировать стол). По итогам четвертого квартала 2020 года. доля нересторанных заказов в выручке составила 9%", - поясняют в компании.

Delivery Club - ежемесячно выполняет свыше 5,5 млн заказов. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбер.