Минсельхоз ожидает полного восстановления производства мяса птицы и яиц к маю

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Полное восстановление производства мяса птицы и яиц в РФ ожидается к маю, это будет способствовать стабилизации цен. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, птицеводческая отрасль в России динамично развивается, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это позволило выйти на полную самообеспеченность, при этом цены на мясо птицы и яйца в последние годы сохранялись на стабильном уровне, а в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году.

Вместе с тем, в настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации, отметили в министерстве.

Там уточнили, что дополнительным фактором для повышения цен выступают вспышки птичьего гриппа, которые в настоящее время наблюдаются и в странах Европейского союза, являющихся основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик. "Эта ситуация повлияла на поставки импортных инкубационных яиц на российский рынок и привела к необходимости скорректировать географию поставок. С учетом сложившейся ситуации, импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие страны. При этом внутренние потребности обеспечиваются на 80% за счет собственного производства, и 20% - за счет импорта", - сообщили в Минсельхозе.

Меры поддержки отрасли

Как напомнили в министерстве, для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В частности, Минсельхоз готовит нормативно-правовой акт, предусматривающий возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Одновременно обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года - с 0 до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

Кроме того, Минсельхозом разработан пакет дополнительных мер, направленных на сохранение финансовой устойчивости производителей и стабилизацию цен на мясо птицы и яйца. Среди них - увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции.