Спрос на электронные подписи в России вырос почти в два раза в 2020 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спрос на усиленные квалифицированные электронные подписи вырос почти в два раза в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"В 2020 году специалисты удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра выдали 8 404 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), что почти в два раза превышает показатели прошлого года", - отмечается в сообщении.

Наибольшее число электронных подписей в 2020 году оформлено в Москве (выдано около 1 тыс. сертификатов), затем идут Санкт-Петербург, Подмосковье, Саратовская, Омская, Иркутская, Тюменская, Мурманская области, Краснодарский и Пермский края. По словам директора кадастровой палаты по Москве Елены Спиридоновой, выдача специалистами Кадастровой палаты электронных подписей позволила увеличить число государственных услуг, оказываемых дистанционно. Рост востребованности электронной подписи в Кадастровой палате связывают с ограничениями из-за пандемии в 2020 году, а также с переходом на электронный документооборот в целом по России.

Усиленная квалифицированная электронная подпись позволяет дистанционно получать госуслуги Росреестра и других ведомств, подавать отчетность в налоговую, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, участвовать в электронных торгах и подписывать документы в электронном виде. Для получения сертификата электронной подписи в удостоверяющем центре кадастровой палаты необходимо сформировать запрос на сайте и оплатить услугу. Понадобятся паспорт, ИНН и СНИЛС.