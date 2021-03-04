Хлебопеки Хабаровского края получат более 13 млн рублей господдержки

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Более 13 млн рублей государственной поддержки получат хлебопекарные предприятия Хабаровского края на компенсацию части затрат на производство, сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее правительство России решило направить в регионы 4,7 млрд рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков, чтобы не допустить повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия из-за роста стоимости зерновых.

"Хабаровский край на поддержку данной отрасли получил более 13 млн рублей, которые позволят компенсировать предприятиям часть затрат на производство и реализацию хлеба", - говорится в сообщении. Документы на выплату в краевом Минсельхозе будут принимать с 5 марта.

Со ссылкой на замминистра краевого Минсельхоза по вопросам торговли и пищевой промышленности Розу Качайкину сообщается, что производством хлеба и хлебобулочных изделий в регионе занимаются 194 предприятия, большинство из них пекарни малой мощности, в хлебопекарной отрасли трудится около 3 тыс. специалистов. В связи с этим государственная поддержка имеет большую социальную значимость. Она будет оказана в виде субсидии из расчета 2 рубля на 1 кг произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий недлительного срока хранения.

Более половины производителей хлеба находятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В прошлом году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в крае составил 34,8 тыс. тонн. Предприниматели среди основных проблем отрасли отмечают низкую рентабельность производства, а также зависимость от ценообразования на рынке зерна. Мука для производства продукции в регион завозится из Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. На конечной цене продукции сказываются логистические затраты и рост стоимости коммунальных услуг. Несмотря на это, хлебопеки края не снижают объемы инвестиций в модернизацию производства. Так, за два прошлых года на эти цели было направлено свыше 200 млн рублей. Это позволяет предпринимателям запускать производство до 20 наименований новой продукции ежегодно, в том числе лечебно-профилактического назначения.