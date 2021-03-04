Uniper видит риск незавершения строительства "Северного потока - 2" из-за санкций США

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Германская Uniper, которая наряду с другими европейскими компаниями выступает финансовым партнером в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", включила в отчет риски незавершения строительства трубопровода из-за американских санкций и, как следствие, невозврата вложенных инвестиций в проект. Об этом говорится в отчете компании за 2020 год.

"Uniper является финансовым инвестором проекта "Северный поток - 2". В этой связи сохраняется риск невозврата инвестиций от проектной компании Nord Stream 2 AG в случае незавершения проекта. Главным риском для завершения проекта являются действующие и потенциальные санкции США", - сообщается в документе.

При этом Uniper отмечает, что проектная компания - Nord Stream 2 AG - не раз повторяла, что работает над завершением проекта. В феврале 2021 года заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами также заявлял, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, однако сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий.

Санкционный риск

Uniper отмечает, что в настоящее время санкции США распространены на суда-трубоукладчики и их владельцев, но на фоне политического напряжения между Россией и США, а также непредсказуемой природой американских санкций, санкции США представляют риск и для группы Uniper, которая предоставляла финансирование для "Северного потока - 2".

"Uniper продолжает следить за ситуацией и принимает все необходимые меры для соблюдения действующих правил, в том числе проводит консультации с акционерами. Говоря о проекте "Северный поток - 2", группа Uniper действует в полном соответствии санкционными требованиями", - говорится в отчете.

В начале ноября 2020 года сообщалось, что германский концерн Uniper по состоянию на ноябрь 2020 года направил €700 млн на финансирование проекта "Северный поток - 2". Эта сумма не менялась с мая 2020 года.

В конце ноября прошлого года Nord Stream 2 AG сообщил ТАСС, что "Газпром" и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2", проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Ранее о завершении финансирования проекта заявили ТАСС англо-голландская Shell и австрийская OMV, а также германская Wintershall Dea, которая сообщила в отчете за 2020 год о завершении финансирования проекта.