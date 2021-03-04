ФНС объявила о нововведениях в 2021 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России внедрит цифровую платформу для обмена сведениями о налогоплательщиках на основании налоговых данных при оказании им финансовых и других услуг. Об этом говорится в Плане деятельности ФНС России на 2021 год, утвержденном Минфином РФ и размещенном на сайте ФНС.

Согласно плану, цифровая платформа оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС России должна быть создана до конца года.

Кроме того, ФНС намерена разработать концепцию автоматизированной информационной системы ФНС четвертого поколения "Налог-4", а также создать цифровую аналитическую платформу для передачи административных данных в государственные органы.

Рассмотрение жалоб по видеосвязи

ФНС также планирует разработать порядок рассмотрения жалоб посредством видеосвязи.

Данная мера сократит временные и материальные затраты заявителей на участие в рассмотрении материалов жалоб и будет способствовать охране здоровья всех участников спора. Утвердить порядок планируется к июлю текущего года, отмечается в документе.