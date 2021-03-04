Honda первой в мире начинает продажи автомобилей с третьим уровнем автоматизации

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Японская компания Honda 5 марта первой в мире начинает продажи автомобилей, отвечающих третьему уровню автоматизации по международной классификации. Об этом сообщается в четверг на сайте автогиганта.

Речь идет о седане премиум-класса Legend, на который установлено специальное оборудование. Продажи пока будут осуществляться только по системе лизинга. Цена модели составит 11 млн иен ($102 тыс.).

Автомобиль оснащается многочисленными системами помощи при вождении, получившими название Sensing Elite. К примеру, при активации адаптивного круиз-контроля, системы движения на низкой скорости и системы удержания в полосе движения допускается управление автомобилем без рук. Машина при этом сама будет определять расстояние до следующего впереди транспортного средства и тормозить в случае сближения.

Новая модель Honda укомплектована автопилотом для движения по городским пробкам. При его активации и при включенном навигаторе автомобиль будет самостоятельно набирать скорость и тормозить в плотном потоке. Еще одна система позволяет совершать маневр без непосредственного участия водителя. Для этого ему необходимо лишь убедиться в безопасности маневра и включить сигнал поворота.

Третий уровень автоматизации подразумевает, что автомобиль может двигаться без участия водителя при определенных условиях, например в потоке по шоссе, совершая торможения, ускорения и обгоны медленного транспорта. Однако находящемуся за рулем все равно необходимо следить за дорогой и быть готовым отреагировать в случае возникновения экстренной ситуации. Скорость движения по шоссе для таких моделей ограничена.

Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) выделяет шесть уровней автоматизации машин: нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации (водитель делает всю работу самостоятельно), а пятый обозначает полную автоматизацию (непосредственного вмешательства в процесс вождения не требуется). Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск ранее заявлял о планах в скором времени создать автомобиль с технологией полной автоматизации, отвечающей стандартам пятого уровня.