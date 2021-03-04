Эксперты: "цифровой налог" стал мировым трендом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Введение налогов для зарубежных IT-компаний является мировым трендом и направлено на стимулирование отечественной индустрии. Такое мнение ТАСС высказали представители крупных ассоциаций, объединяющих IT-компании.

Как ранее писали "Ведомости" со ссылкой на участников совещания представителей IT-отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний. В частности, эта мера может включить взимание дополнительной платы с глобальных компаний, которые пользуются данными граждан РФ и формируют рекламную политику на территории страны. Собранные же средства с налога направят на поддержку российской IT-отрасли.

"Введение различных налоговых режимов на цифровые сервисы в различных юрисдикциях - мировой тренд. При этом мы уверены, что Минцифры и правительство подходит к выбору налоговых режимов для "цифры" в РФ взвешенно и комплексно, и наблюдаем, как активно оно консультируется с индустрией. Последние события вокруг "налогового маневра" и новых мер стимулирования IT-отрасли наглядно это демонстрируют", - отметил директор Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

С тем, что выравнивание условий для локальных и глобальных интернет-компаний на местном рынке - мировой тренд, согласен и президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров. По его словам, "глобальные интернет-корпорации стремятся подчинять целые отрасли в разных странах за счет своих доминирующих позиций мировых агрегаторов, а "цифровой налог" является одной из мер, направленных на создание равных условий ведения бизнеса", в том числе в области рекламы.

"Такой цифровой налог налог уже несколько лет назад введен в ряде стран западной Европы, в частности в Италии и Франции. Налогом обложены крупнейшие цифровые компании, которые в данной юрисдикции оказывают услуги, но при этом не платят налог на прибыль и не создают рабочих мест. Россия - страна с большим населением, большой развитый рынок цифровых услуг, поэтому введение цифрового налога у нас в стране более чем оправдано, тем более что его механику можно подсмотреть в странах ЕС", - гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.