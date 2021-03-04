"Пятерочка" запустит экспресс-доставку готовых блюд

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Пятерочка" запустила пилот по открытию собственной dark kitchen для доставки готовых блюд в сервисе экспресс-доставки. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Торговая сеть "Пятерочка" проводит совместный пилот с "Хлеб Насущный" по расширению ассортимента в сервисе экспресс-доставки. В одном из действующих дарксторов сети на юго-западе Москвы запущена кухня в формате dark kitchen. Сейчас мы в стадии технического запуска: оттачиваем процессы, рецептуру и привлекаем первых клиентов. Запуск новой услуги позволит получать готовые блюда пользователям экспресс-доставки. По результатам пилота будет принято решение о дальнейшем развитии проекта", - сообщили в компании.

"Хлеб Насущный" отвечает за рецептуру, персонал и процессы, а сама кухня принадлежит торговой сети. Первая кухня, где повара сети "Хлеб Насущный" готовят блюда по заказу пользователей сервиса экспресс-доставки "Пятерочки", уточнили в компании, работает на территории даркстора "Пятерочки" в Обручевском районе Москвы. Время получения заказа с момента его размещения в приложении составляет в среднем 45 минут. Ассортимент продукции ready-to-eat в рамках пилотного проекта включает 51 блюдо.

Ранее в социальной сети Clubhouse директор по цифровому маркетингу "Хлеб Насущный" Алексей Панов сообщил, что сеть ресторанов начала пилотный проект с "Пятерочкой" по оборудованию дарксторов сети (магазины, ориентированные на доставку) "темными кухнями" площадью 50 кв. м (формат в сфере общественного питания, обслуживающий заказы клиентов исключительно онлайн).