Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из германского порта Висмар

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло из порта Висмар, в котором было пришвартовано с 23 января 2021 года. Это следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Место назначения судна указано как зона открытого моря. Расчетное время прибытия - утро 5 марта.

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" может выступить достройщиком "Северного потока - 2". Но с декабря 2020 года, когда было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы, укладку труб ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". Баржа уже построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, в настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.