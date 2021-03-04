Роструд заявил о нарушениях в структурах "Норникеля" после инцидента на фабрике

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Территориальный орган Роструда в Красноярском крае, проведя проверку в "Норильскникельремонт" и "Медвежий ручей" (структуры "Норникеля") после обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике, выявил нарушения в охране труда, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены существенные нарушения охраны труда, в частности установлено, что в ходе проведения ремонтных работ применялась проектная документация без оценки соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, до начала работ не оформлялся акт-допуск для производства работ на территории организации. Кроме того, не проводились мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки были выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных в нарушениях к административной ответственности.