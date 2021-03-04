"Норникель" дополнительно выделит на развитие Норильска 150 млрд рублей

НОРИЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. "Норникель" выделит 150 млрд рублей на мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в состав соглашения, подписанного компанией, правительством РФ, властями Красноярского края и города. Об этом в четверг сказал журналистам президент компании Владимир Потанин.

"Мэр [Норильска] поделился со мной соображениями о том, что не все мероприятия, не все инвестиции, которые городу нужны, вошли в ту программу, которая подписана в рамках четырехстороннего соглашения <...>. Cуществует еще очень много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно делать до 2024 года и на период до 2035 года наметили перспективную программу. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуется. Озвучена была цифра 150 млрд рублей и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим", - сказал Потанин.

Соглашения на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года были подписаны 20 февраля 2021 года. Два документа касаются взаимодействия и сотрудничества между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и ПАО "ГМК "Норильский никель" в целях социально-экономического развития Норильска. Речь идет о реновации жилищного фонда, модернизации и капитальном ремонте объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительстве, реконструкции и развитии объектов социальной инфраструктуры, формировании комфортной и безопасной городской среды, а также о переселении граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Был определен объем совместного финансирования на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, направленного на развитие Норильска, который планируется рассмотреть для включения в Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Всего 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".