Толстой считает, что маткапитал нужно увеличивать за рождение каждого последующего ребенка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что материнский капитал в РФ должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка. Об этом он заявил в четверг в ходе конференции по вопросу поддержки семей и семейных ценностей в РФ.

"Материнский капитал должен быть прогрессивным - сейчас есть в этом направлении движение. Он должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка, потому что семья, в которой рождаются дети, должна становиться богаче, а не беднее. У нас же сейчас ровно обратное происходит", - отметил Толстой, подчеркнув, что государству следует стимулировать рождение детей и многодетность.

Кроме того, уверен он, сегодня также необходимо оказать помощь многодетным семьям в вопросах "организации жизни". "Это места в детском саду, это период ухода за ребенком до трех лет - он должен входить в трудовой стаж. Государство должно поддерживать определенный уровень многодетных, который не является порогом бедности, то есть не по нижней [границе], не по МРОТ считать, а все-таки по какой-то приемлемой планке", - отметил Толстой.