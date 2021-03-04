"Норникель" построит новый кампус для Норильского индустриального института

НОРИЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" намерена вложить средства в укрепление материально-технической базы Норильского государственного индустриального института, который, как рассчитывает президент "Норникеля" Владимир Потанин, в 2021 году получит статус университета.

"Университет должен обрести новую жизнь. Кстати, я не оговорился, назвав институт университетом, потому что мы надеемся, что в этом году, в год 60-летия, под те достижения, которые учебное заведение имеет, он получит статус университета. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы укрепить материально-техническую базу для этого. Город помогает, это очень хорошо. Мы, помимо реконструкции самого здания, договорились о строительстве нового кампуса для студентов, преподавателей", - сказал Потанин в четверг журналистам.

Он отметил, что первоочередная задача вуза - готовить кадры под потребности города и компании, но у руководства и коллектива учебного заведения есть стремление развивать новые направления подготовки. "Это, прежде всего, в области IT различного рода изыскания, в области цифровизации. И поскольку наша компания очень активно передовым образом этим занимается, мы заинтересованы в этой тематике. И, конечно, тема вечной мерзлоты, ее изучение, изучение возможностей хозяйствования в условиях вечной мерзлоты", - пояснил Потанин.