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Абрамченко поручила обеспечить птицеводов российскими инкубационными яйцами

Меры поддержки отрасли должны разработать Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития разработать предложения по обеспечению производителей птицеводческой продукции российскими инкубационными яйцами. Об этом говорится в поручении, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по полному обеспечению внутренней потребности производителей птицеводческой продукции в инкубационном яйце российского производства (импортозамещению), в том числе с использованием мер государственной поддержки российских производителей инкубационного яйца и мер таможенно-тарифного регулирования", - отмечается в документе.

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