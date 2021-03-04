Абрамченко поручила обеспечить птицеводов российскими инкубационными яйцами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития разработать предложения по обеспечению производителей птицеводческой продукции российскими инкубационными яйцами. Об этом говорится в поручении, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по полному обеспечению внутренней потребности производителей птицеводческой продукции в инкубационном яйце российского производства (импортозамещению), в том числе с использованием мер государственной поддержки российских производителей инкубационного яйца и мер таможенно-тарифного регулирования", - отмечается в документе.