Uniper завершил финансирование "Северного потока - 2"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Германский концерн Uniper, который выступает финансовым партнером "Северного потока - 2", не планирует осуществлять финансирование проекта в будущем. Об этом сообщил топ-менеджер Uniper в рамках онлайн пресс-конференции.

"Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем. Надеюсь, эта информация вам поможет", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах финансирования проекта.

По словам топ-менеджера Uniper, компания не раскрывает размер инвестиций, которые были вложены в проект строительства "Северного потока - 2".