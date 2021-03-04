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Обновлено 

Uniper завершил финансирование "Северного потока - 2"

Компания не раскрывает размер инвестиций, которые были вложены в проект
© REUTERS/Thilo Schmuelgen

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Германский концерн Uniper, который выступает финансовым партнером "Северного потока - 2", не планирует осуществлять финансирование проекта в будущем. Об этом сообщил топ-менеджер Uniper в рамках онлайн пресс-конференции.

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"Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем. Надеюсь, эта информация вам поможет", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах финансирования проекта.

По словам топ-менеджера Uniper, компания не раскрывает размер инвестиций, которые были вложены в проект строительства "Северного потока - 2".

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