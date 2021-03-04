В ФТС сообщили, что оформление цветов на таможне идет без сбоев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оформление цветов на таможне идет без сбоев, с 15 февраля по 3 марта оформлено 120 млн цветов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФТС РФ.

"Таможенное оформление проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в период с 15 февраля по 3 марта 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭД) выпустили около 9,15 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов - в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (4,259 тыс. тонн) и в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (5,271 тыс. тонн). "Выпущенный за 15 февраля - 3 марта 2021 года объем эквивалентен 120 млн цветов", - говорится в сообщении.

ФТС сообщила, что в 2021 году, как и в 2020 году, основными странами - поставщиками цветов являются Нидерланды и Эквадор, при этом крупные партии цветочной продукции также ввозятся из Кении и Колумбии.

Ранее первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу РБК сообщил, что проблем с поставками цветов в России нет, за февраль ФТС оформила более 5,5 тыс. тонн импортных цветов. 21 февраля в пресс-службе ФТС сообщили, что оформление ввозимых в Россию цветов происходит без задержек, несмотря на большой объем поступающих партий.