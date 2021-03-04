Более 2 тыс. рабочих мест планируют открыть в Тульской области в 2021 году

ТУЛА, 4 марта. /ТАСС/. Порядка 17 проектов на общую сумму более 12 млрд рублей планируют завершить инвесторы в Тульской области в 2021 году. Это позволит открыть свыше 2 тыс. рабочих мест, сообщил в четверг на брифинге министр экономического развития региона Павел Татаренко.

"Суммарно это 17 проектов с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей, будет создано более 2 тыс. рабочих мест. Назову лишь самые важные, самые крупные из них. Это предприятие по освоению Комсомольского участка месторождения каменной соли компании "Киреевский солепромысель", это 2,7 млрд рублей инвестиций и 115 рабочих мест, также это завод по глубокой переработке фуражных зерновых культур компании "Промбиотехнологии", проект подразумевает общий объем инвестиций 2,89 млрд рублей и создание 173 рабочих мест", - сказал Татаренко.

По его словам, еще восемь компаний планируют приступить в 2021 году к реализации инвестпроектов с общим объемом вложений 13 млрд рублей, в дальнейшем это позволит открыть еще более 1,3 новых рабочих мест. В 2020 году в Тульской области было завершено 15 крупных инвестиционных проектов на сумму около 42 млрд рублей, свыше 3 тыс. человек трудоустроены.