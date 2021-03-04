Около 9,6 млрд рублей направили на поддержку экономики Тверской области в период пандемии

ТАСС, 4 марта. Суммарно 9,6 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов направили в период пандемии в 2020 году на поддержку экономики Тверской области. Об этом в четверг сообщил губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Энергия развития. Верхневолжье - 2021".

"Одним из факторов развития промышленности является эффективная господдержка. В прошлом году она носила беспрецедентный масштаб: объем поддержки экономики региона составил 9 миллиардов 600 миллионов рублей", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

По словам губернатора, благодаря мерам господдержки удалось сохранить основные показатели развития экономики. В дальнейшем эти меры будут ориентированы на инновационные предприятия, обеспечивающие региону динамичное развитие. "Благодаря поддержке президента Владимира Путина на среднесрочную перспективу обеспечен заказами Тверской вагоностроительный завод. Возрождено производство на площадках Торжокского вагоностроительного завода, Тверского стекольного завода", - добавил Руденя.

Он подчеркнул, что в целом за последние пять лет в регионе создано 7,4 тыс. рабочих мест, реализовано 65 инвестпроектов. "Удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста", - добавил глава региона.

Форум муниципальных образований проводятся в Тверской области ежегодно с 2017 года. Его основные задачи - определение актуальных социально-экономических направлений развития региона.