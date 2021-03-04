"Трансстроймеханизация" построит дорогу в обход Балашихи и Ногинска за 66 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта./ТАСС/. "Трансстроймеханизация" (входит в АО "Дороги и мосты", выделенное в рамках реорганизации "Мостотреста") спроектирует и построит два этапа автодороги в обход Балашихи и Ногинска за 66 млрд рублей. Первый участок обойдется в 21 млрд рублей, второй - 45 млрд рублей, сообщили ТАСС в госкомпании "Автодор".

Дорога в обход Балашихи и Ногинска - нулевой этап строительства платной трассы М-12 Москва-Казань. В госкомпании объявили о заключении договора с "Трансстроймеханизацей" на проектирование и строительство второго участка этой автодороги - от МКАД до развязки на пересечении с ЦКАД в Подмосковье.

"По условиям конкурсной документации, компании предстоит менее чем за три с половиной года провести проектирование и строительство новой скоростной шестиполосной автомагистрали I категории протяженностью более 40 километров. Трасса будет освещена и оборудована барьерными ограждениями по всей длине. Общая стоимость проектирования и строительных работ составит 45 млрд рублей (с НДС). Ввод участка в эксплуатацию планируется в середине 2024 года", - сообщили в "Автодоре".

Общая протяженность автодороги в обход Балашихи и Ногинска - более 60 км. Договор на строительство первого участка от ЦКАД до Орехово-Зуево протяженностью 21 километр был заключен с компанией ранее.

В госкомпании также отметили, что на всех этапах строительства новой трассы предусматривается широкое применение современных технологий. Например, использование ГЛОНАСС-оборудования на дорожно-строительной технике, что обеспечит автоматическое управление и контроль в ходе строительства с передачей информации об объемах выполненных работ в режиме реального времени.

Теперь договора на проектирование и строительство заключены по всем этапам платной трассы М-12, уточнили в "Автодоре". В частности, законтрактован седьмой этап, который госкомпания планировала строить собственными силами с привлечением небольших подрядчиков.