Правительство Украины планирует выйти на самообеспечение страны газом до 2025 года

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев планирует увеличить добычу природного газа в стране, чтобы в 2025 году выйти на полное самообеспечение этим ресурсом.

"Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины - как населения, так и производственных потребителей газа - собственной добычей", - сказал он в четверг на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства. Шмыгаль подчеркнул, что стратегия энергетической независимости состоит "именно в этом".

Премьер напомнил, что ранее кабмин страны подписал восемь соглашений о разделе продукции на месторождениях газа. Планируется, что в последующие несколько лет в развитие внутренней добычи газа будет инвестировано 10 млрд гривен ($357 млн), сказал он.

По данным компании "Оператор ГТС Украины", в 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 2%, до 20,2 млрд куб. м. Потребление газа за этот период составило около 30,9 млрд куб. м, что на 3% больше, чем в 2019 году.