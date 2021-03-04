Более 60 компаний стали резидентами Арктической зоны РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 60 компаний зарегистрированы в качестве резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ), большинство из них являются представителями малого и среднего предпринимательства. Об этом заявила советник главы Минвостокразвития Ольга Смирнова.

Система преференций для резидентов АЗРФ начала действовать с середины прошлого года.

"У нас сегодня 63 резидента Арктической зоны, нужно отметить, что более 80% это субъекты малого и среднего предпринимательства. <…> Разработан комплекс нормативно правовых документов, которые сегодня позволяют реализовать инициативы в части привлечения инвестиций, в части развития территорий и так далее", - сказала Смирнова на IV Международной конференции "Арктика - 2021".

Она также отметила проделанную работу в части научной базы, которая в том числе включила в себя разработку стандарта социальной ответственности резидентов. В сфере кадров, отметила Смирнова, также продолжается активная работа - трудоустройство на предприятиях АЗРФ, организация стажировок студентов.

"Выпускники арктических вузов практически, очень малая доля - 60% - трудоустраиваются на предприятиях Арктической зоны, поэтому <…> проработали <…> подход, инструмент, выявили основную потребность работодателей и, конечно, будем работать с профильными министерствами по доведению контрольных цифр приема в арктических вузах по тем специальностям, которые востребованы работодателем", - отметила она.

О госпрограмме

В конце прошлого года вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщал, что Государственная программа развития Арктической зоны внесена в правительство России. По его словам, ее объем финансирования до 2024 года составит 19,5 млрд рублей. В первую очередь, указанные средства будут направлены на поддержку реализации инвестиционных проектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие четыре года появится 30 тыс. новых рабочих мест.

Одна из главных задач программы - сделать создаваемые рабочие места доступными для местных жителей. Для этого, по мнению Трутнева, у людей должен быть "необходимый набор компетенций, востребованных на рынке труда".