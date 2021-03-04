Архангельская область предложила включить в план развития Севморпути примыкающие зоны

ТАСС, 4 марта. Представители Архангельской области предложили распространить план развития Северного морского пути (СМП) на примыкающие к нему регионы. Данное предложение озвучил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит на VI Международной конференции "Арктика-2021".

"У нас есть ряд инициатив по Северному морскому пути. Мы бы хотели, чтобы инфраструктурный план развития СМП охватывал и регионы, которые находятся и за пределами его акватории", - отметил он.

Согласно его презентации, принятие этого предложения позволит расширить перевозку грузов лесопромышленного комплекса (ЛПК) и целлюлозно-бумажного производства (ЦБП), построить научные стационары в национальном парке "Русская Арктика" (МАК), расширить перевозки для строительства крупных нефтегазовых и горнодобывающих проектов, модернизировать и построить железнодорожные пути, мосты и дороги.

Он также отметил, что правительством области был разработан проект развития городской среды Архангельска. "Мы подготовили по поручению Трутнева проект развития Архангельска, который позволит нам стать красивым, уютным и удобным городом", - сообщил он.

Кроме того, по словам Левита, в области реализуемся множество перспективных инфраструктурных проектов. В частности, сейчас идет строительство производственно-логистического комплекса "Архангельск", который должен стать не только важным перевалочным пунктом для снабжения военных объектов и организации северного завоза, но и войти в систему логистических баз, обслуживающих промышленные и инфраструктурные проекты в Арктике. Эксперт также отметил, что необходимо создать промышленный технопарк для ремонта рыбопромысловых судов, и что регион готов взять эту задачу на себя.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.