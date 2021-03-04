Экспорт пензенской продукции вырос на 31% в 2020 году

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Экспорт продукции, произведенной в Пензенской области, увеличился по итогам 2020 года на 31% и составил $404 млн. Об этом сообщил в четверг глава региона Иван Белозерцев, выступая с инвестиционным посланием в Пензе.

"Внешнеторговый оборот предприятий Пензенской области вырос на 26% по итогам 2020 года. Экспорт региональных товаров вырос на 31% и достиг рекордных $404 млн. По этим показателям мы находимся на первом месте в Приволжском федеральном округе и на 11-м месте среди субъектов Российской Федерации", - отметил губернатор.

Пензенская продукция экспортируется в 75 стран мира. Основные статьи поставок - это машины и оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. По мнению Белозерцева, пензенские компании могут быть конкурентоспособными и в сфере экспорта образовательных, медицинских услуг, разработке программного обеспечения.

Благодаря работе регионального центра поддержи экспорта 40 пензенских компаний заключили контракты на сумму более $19 млн, из них 12 впервые вышли на международный рынок, в том числе благодаря продвижению на международных электронных торговых площадках.

"Например, при поддержке центра производитель лазертаг-оборудования для спортивных игр компания "LSD Электроникс" впервые реализовала свою продукцию в такие страны, как Латвия, Израиль, Южная Корея, на сумму $37 тыс. Компания FM Group по итогам участия в международной выставке и размещения своих каталогов на международной торговой платформе удвоила в 2020 году объемы экспортных поставок станков для лазерной резки", - сказал Белозерцев.

По его словам, в 2021 году средства на поддержку экспортно ориентированного бизнеса увеличены в полтора раза, до 75 млн рублей. Также глава региона поручил возобновить работу по участию пензенских компаний в бизнес-миссиях в странах СНГ с разрешенным для россиян въездом.