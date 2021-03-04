Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 6,5% годовых

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку на 0,5 п. п. - до 6,5% годовых. Об этом в четверг говорится в сообщении финансового регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики", - говорится в сообщении.

Нацбанк Украины начал постепенно снижать учетную ставку с апреля 2019 года, тогда она составляла 18% годовых. В апреле 2020 года регулятор снизил ее до 8%, а в июне - до 6%.

Учетная ставка - один из ключевых монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Снижение учетной ставки, как правило, приводит к удешевлению кредитов банков.