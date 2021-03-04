Власти Москвы заявили, что ограничение транзита грузовиков не отразится на цене товаров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Перевод транзитных грузовиков с МКАД на ЦКАД и альтернативные трассы не отразился на стоимости товаров и услуг в Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Мы не получали жалоб от перевозчиков на проблемы с доставкой продуктов и грузов. Ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву и Московскую область, а все крупные торговые перевозчики оформляют для водителей годовые пропуска заблаговременно. Поэтому повышения стоимости продуктов из-за перевода транзитных грузовиков на другие трассы в объезд Москвы мы не ожидаем", - сказал Немерюк.

20 февраля транзитный трафик был перенаправлен на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и дороги А-108 и А-107. Мэр столицы Сергей Собянин 1 марта сообщил, что власти Москвы и Подмосковья планируют ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе. Теперь выезжать на МКАД могут лишь грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Московской области и Москвы. Пропуска для проезда можно оформить бесплатно на mos.ru.

По словам мэра, данное решение полностью себя оправдало: перевод большегрузов на альтернативные трассы, судя по первым дням действия нового порядка, сделал движение в Москве и области безопаснее и комфортнее. Количество обращений за пропусками при этом не выросло. Так, интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%. Впервые за последние десятилетия на дороге два дня подряд в последние выходные февраля не было ДТП с участием грузовиков, а средняя скорость движения выросла на 11%.