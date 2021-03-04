Выручка Mail.ru Group в четвертом квартале выросла на 20%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 20% и достигла 33 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупный сегментный показатель EBITDA по итогам октября - декабря прошлого года снизился на 25,4% и составил 7,3 млрд руб. Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group упала на 68,8%, до 1,8 млрд руб.

По итогам 2020 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 21,2%, до 107,4 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 7,3%, до 27 млрд руб. Совокупная чистая прибыль компании уменьшилась на 32,1% и составила 10 млрд руб.