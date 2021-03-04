Нижегородский турбизнес получил более 600 млн рублей поддержки в пандемию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направили более 600 млн рублей из регионального бюджета на поддержку туристической индустрии во время пандемии, сообщил в четверг губернатор Глеб Никитин, выступая на форуме "Гостеприимство 800".

"Безусловно, 2020 год был для всех нас непростым. В условиях практически полного отсутствия доходов турбизнеса из областного бюджета было направлено более 600 млн рублей на поддержку туристской отрасли. Уверен, что в юбилейный год нам удастся не только восстановить прежние показатели отрасли, но и улучшить их", - цитирует пресс-служба Никитина.

Губернатор отметил, что туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития области. Так, за последние 10 лет турпоток в Нижегородскую область вырос в два раза - с 614,5 тыс. до 1,2 млн человек, а объем услуг отрасли почти втрое - с 4,9 млрд до 14,1 млрд рублей.

Форум является крупной встречей власти и всех направлений туриндустрии. Мероприятие, посвященное подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода (пройдет в 2021 году), организовал департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области совместно с АНО "Центр 800".