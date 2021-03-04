К эксперименту по маркировке воды присоединились более 3 тыс. компаний

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. компаний присоединились к эксперименту по маркировке бутилированной воды. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющаяся оператором системы маркировки "Честный знак".

"Эксперимент по маркировке упакованной воды проводится с 1 апреля 2020 года. В "Честном знаке" зарегистрированы более 3 тыс. компаний, в том числе более 180 производителей", - сообщила пресс-служба.

Сообщается, что за это время число эмитированных кодов маркировки для бутилированной воды превысило 1,2 млн.

"В ходе эксперимента проведены тесты нанесения на более чем 40 производственных площадках, апробирована маркировка с использованием стикера на крышке, типографского метода нанесения, прямого нанесения на линии. Одно из последних апробированных решений - маркировка крышек спорт-кап. Маркировка успешно применена на всех типах линий по способу автоматизации узлов и на 90% используемых в отрасли скоростях - от 300 единиц продукции в час до 25 тыс. бутылок в час. Единичные сверхскоростные решения с объемами выпуска продукции свыше 50 тыс. бутылок в час будут тестироваться совместно с крупнейшими отраслевыми предприятиями", - цитируют в пресс-службе руководителя товарной группы "Вода" ЦРПТ Кирилла Волкова.

В России создается национальная система маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак", в качестве оператора системы выступает ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, обуви и ряда других товарных групп, в ряде отраслей проводится добровольный эксперимент по маркировке совместно с участниками рынка.

Комментарии производителей

Руководитель Карельского завода напитков Владимир Большев отметил, что его компания присоединилась к маркировке, так как сталкивалась с подделыванием продукции. Его слова передает пресс-служба ЦРПТ.

"Мы столкнулись с тем, что карельскую воду очень сильно подделывают и продают в Москве. Мы даже хотели ввести свою маркировку, но потом узнали, что для защиты продукции под эгидой и контролем государства есть система "Честный знак". Для этикетирования мы заказали готовые этикетки, которые наклеиваются на крышку, сейчас оборудование для маркировки мы уже выкупили. Затраты при этом будут разнесены, а цены не поднимутся", - отметил Большев.

Гендиректор компании "Горный ключ" Игорь Черников сообщил, что после подключения к эксперименту по маркировке воды компания уже успела перейти к промышленной эксплуатации маркировочного оборудования.

"Сами купили оборудование, заказываем коды маркировки, распечатываем этикетки на термотрансферном принтере, наклеиваем их аппликатором, отгружаем воду потребителям. Мало того, выводим маркированную воду из оборота через кассовые аппараты, то есть тестируем процесс реализации", - цитирует Черникова пресс-служба ЦРПТ.

Он подчеркнул, что компания выпускает воду в крупной оборотной таре, и коды маркировки наносятся при каждом использовании, однако компания предпочитает участвовать в эксперименте, чтобы помочь покупателям отличать свой продукт от подделок и давать возможность контролировать качество через мобильное приложение "Честный знак".

"Теперь покупатель может убедиться в легальности и качестве - марку можно просканировать "Честным знаком". Я сам сканирую - показывает все официальные данные о нашей воде", - цитирует Черникова пресс-служба ЦРПТ.