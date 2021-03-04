Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ упала на 19,7%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" (входит в германскую Uniper) получила за 2020 год 15,04 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 19,7% меньше, чем по итогам 2019 года, следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 5,3%, до 80,29 млрд руб.

Валовая прибыль "Юнипро" уменьшилась на 19,6% и составила 19,78 млрд руб., а доналоговая прибыль снизилась на 20%, до 18,55 млрд руб.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.