Министры ОПЕК+ приступили к финальным переговорам об уровнях добычи нефти на апрель

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерская встреча стран ОПЕК +, на которой производители 40% всей нефти в мире определят объемы добычи на апрель, началась в формате видеоконференции, следует из трансляции на сайте ОПЕК.

Встреча началась с открытых вступлений от лица вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана. Непосредственные консультации начнутся в закрытой части встречи, в которой принимают участие все 23 страны соглашения.

На столе переговоров у министров - найти оптимальный вариант действий на рынке нефти в условиях высокой волатильности цен и дефицита предложения. Как это часто бывает, мнения участников перед встречей разделились: одни выступают за возможность смягчения ограничений еще на 0,5 млн б/с, другие все еще опасаются хрупкости восстановления спроса и предлагают варианты с позиции "осторожного оптимизма".

К моменту встречи международные агентства со ссылкой на источники сообщали о том, что наиболее обсуждаемым вариантом на данный момент является компромисс: все страны за исключением Саудовской Аравии наращивают добычу на 0,5 млн б/с в апреле, а королевство продолжает добровольно дополнительно снижать добычу, но уже не на 1 млн б/с, а в половину меньше. Таким образом, в следующем месяце ОПЕК+ может вернуть на рынок 1 млн б/с вместо 1,5 млн б/с ожидавшихся.

В среду, 3 марта, мониторинговый комитет ОПЕК+ не смог вынести конкретную рекомендацию по апрелю для стран альянса. Однако, как сообщалось в докладе, подготовленном для комитета, с копией которого ознакомился ТАСС, в 2021 году на рынке нефти ожидается устойчивый дефицит в объеме 1,2 млн б/с. При этом пик снижения предложения по отношению ко спросу придется на май, разрыв составит 2,1 млн б/с.