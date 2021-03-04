Эксперт: естественные монополии должны обратить внимание на производства в Арктике

ТАСС, 4 марта. Высокие тарифы естественных монополий и нехватка инфраструктуры мешают развитию производств в Арктической зоне. Эти вопросы чаще всего поднимают предприниматели в арктических моногородах Воркуте и Инте в Коми, сообщила в четверг заместитель председателя правительства региона Ирина Бахтина на VI Международной конференции "Арктика - 2021".

"На встречах с предпринимателями в арктических городах вопросы всегда одни - где меры поддержки для тех, кто уже работает в Арктике? Не налоговых преференций просят, не льгот, первая тема - тарифы естественных монополий. В понедельник-вторник я работала в Инте: 17 рублей за кг сегодня составляет тариф железной дороги, чтобы что-то привезти в этот город. Автомобильного транспорта нет, дорога федеральная из Коми в НАО проходит в 60 км от Инты, есть точечно авиасообщение. От железнодорожного сообщения и тарифов очень многое зависит, вплоть до того, что две недели под Новый год молочная продукция не может завозиться в Инту, ее там нет, так сложилась ситуация", - рассказала Бахтина на конференции.

Естественные монополии должны обратить внимание на производства в Арктике, полагает зампред правительства Коми. "В Инте планируется строительство завода по выпуску карбида кальция и ферросплавов: 250 рабочих мест, инвестиции - 320 млн рублей. Каждое создаваемое место в Арктике обеспечивает дополнительно 14 рабочих мест в подрядных организациях. Естественные монополии должны повернуться лицом к этим производителям. Завод в Инте замахивается на потребление энергетики в объеме 35 МВт, это в два раза больше, чем весь город сегодня потребляет, это очень серьезный задел", - сказала Бахтина.

Второй важный момент - наличие необходимой инфраструктуры для развития производств, предпринимательства в Арктике. "Налоги в обмен на инфраструктуру. Мы очень ждем этих мер и готовы включиться в их проработку, чтобы в моногородах инфраструктура появлялась", - отметила Бахтина. Так, пять новых инвестиционных проектов в Коми с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей получат инфраструктурную поддержку от правительства РФ. Это проекты в сфере добычи и обработки полезных ископаемых, жилищного строительства. Но требуется, чтобы и другие, уже действующие предприятия и предприниматели в Арктической зоне ощутили меры поддержки, добавила она.

В состав Арктической зоны РФ на территории Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Основными направлениями Стратегии развития Арктики в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.