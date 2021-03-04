Глава Ростуризма считает, что летний туристический сезон начнется с майских праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Летний туристический сезон в этом году начнется раньше обычного - с майских праздников, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на встрече Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с туристской отраслью города.

"Рассчитываем курортный сезон запустить в начале мая, такая идея поддержана всеми регионами. Рассчитываем, что и погода нам будет благоволить. В мае уже тепло в большинстве регионов нашей страны. Поэтому предлагаю сделать так, чтобы курортный сезон, лето для наших граждан началось с майских праздников вместе с туристическим кешбэком", - сказала Догузова.

Обычно летний туристический сезон стартует в июне, а в прошлом году из-за пандемии он начался на месяц позже - 1 июля.

В ближайшее время Ростуризм объявит о запуске третьего этапа продаж туров с кешбэком за отдых в России, указала Догузова. Отправиться в путешествие можно будет с начала старта распродажи в марте, а также в апреле, мае и июне, сообщила глава Ростуризма.

"Рассчитываем, что программа поддержит и Москву, и Питер, и все регионы нашей страны, особенно в период низкого сезона - это апрель, май, а также в июне", - отметила Догузова.

Для восстановления российской туристической отрасли также важен запуск въездного туризма, подчеркнула она. Глава ведомства рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация в мире начнет улучшаться, и иностранные туристы начнут снова посещать Россию, а система электронной путевки заработает на полную мощность. Особенно важен въездной туризм для крупных городов, где индустрия гостеприимства зависит от количества зарубежных путешественников, отметила Догузова.