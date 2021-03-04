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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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ОПЕК+ может продлить сокращение добычи на 1 млн б/с в апреле

При этом, по данным источника, Россия может получить возможность небольшого прироста добычи

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министры ОПЕК+ обсуждают продление дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с, которое в феврале - марте взяла на себя Саудовская Аравия, и на апрель. При этом Россия может получить возможность небольшого прироста добычи, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

"Саудиты продлят сокращение на 1 млн б/с", - сказал он, добавив, что Россия при этом сможет "немного нарастить". При этом дискуссии относительно вариантов действий в апреле еще продолжаются, этот сценарий пока не является базовым, добавил он.

Кроме того, по данным источника, страны ОПЕК+ могут отложить рост добычи нефти на 0,5 млн б/с на май - июль.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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