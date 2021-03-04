Сбербанк ожидает роста ВВП России в 2021 году на уровне 3%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сбербанк ожидает в 2021 году роста ВВП РФ на уровне 3% против падения на 3,1% в прошлом году, следует из обновленного макропрогноза банка, опубликованного в четверг.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс российской валюты в 2021 году составит 71,9 рубля за доллар против 72,1 рубля в 2020 году.

Ключевая ставка ЦБ по итогам 2021 года составит 4,25%, годовая инфляция - 3,8%, средняя цена на нефть марки Urals составит $55 за баррель.

Сбербанк также ожидает, что кредитование юрлиц по рынку в целом в 2021 году вырастет на 7-9%, физических лиц - на 13-15%. Объем депозитов юридических лиц в 2021 году вырастет на 9-11%, розничные - на 6-8%. По всем сегментам Сбербанк рассчитывает расти на уровне рынка, выше рынка ожидается динамика сегмента депозитов юрлиц.