Объем экспорта продукции АПК в Кировской области вырос на 36% в 2020 году

КИРОВ, 4 марта. /ТАСС/. Объем экспорта продукции сельского хозяйства в Кировской области вырос в 2020 году на 36% относительно 2019 года. В основном, экспортируется кондитерская продукция и рапсовое масло, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Продолжается реализация регионального проекта по развитию экспорта. По предварительной оценке, объем экспорта продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2020 году составил $14 млн или 136% к 2019 году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в основном из региона экспортируется кондитерская продукция и рапсовое масло. Отмечается, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в целом достигли роста производства на 7,2%, в отрасли животноводства индекс производства продукции составил 105,2%. Всего по итогам 2020 года в регионе произведи продукции сельского хозяйства на сумму 36,2 млрд рублей. На развитие агропромышленного комплекса направлено 2,4 млрд рублей.

Власти в прошлом году предоставили шести сельхозорганизациям субсидии на возмещение части затрат на строительство и модернизацию молочных ферм. В этом году в области продолжается строительство семи молочных ферм на 3,8 тыс. скотомест и козоводческой фермы молочного направления на 6,8 тыс. голов.